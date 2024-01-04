أستاذ أمراض دواجن: 5 شركات في العالم تسيطر على صناعة الدواجن

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن الكتاكيت تجارة عالمية، وهناك 5 شركات في العالم تسيطر على هذه الصناعة، وهناك حراسة وتأمين كبير على السلالات، مشيرًا إلى أن مصر لا تحتوي على جدود لدواجن البياضة، ولذلك نستورد الأمهات من الخارج.

جدود البياض لمصر

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الشركات العالمية لا تقوم بتوفير جدود البياض لمصر والعديد من الدول، لأن هذا بمثابة ثروة حتى تستورد مصر باستمرار، مضيفًا أن مصر كانت تحتوي على سلالات بلدية مصرية أصيلة، ولكن بعض الشركات الخارجية حصلت على هذه السلالات وقامت بتطويرها من خلال التهجين، وقامت بتصديرها لمصر مرة أخرى.

وأضاف أن الفرق بين صفار البياض الفاتح والغامق هو فيتامين "أ" المتواجد في الذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن الدواجن إذا كانت تتغذى على الذرة البيضاء فصفار البيض سيكون فاتح، وإذا كانت تتغذى على الذرة الغمقة فسيكون الصفار غامق.