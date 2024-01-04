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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

خدمات مرورية تزامنا مع تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة نفق الجولف بالقاهرة

خدمات مرورية
خدمات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقاطمية مما يستلزم الغلق الكلى لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6 صباحا من نفس اليوم "ولمدة أربعة ليالى على أن تكون الأعمال ليلاً فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

-  الإتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر إتجاه الطريق الدائرى استكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة إتجاه الطريق الدائرى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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