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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاس بالماس يفاجئ برشلونة بهدف مبكر

بوابة الوفد الإلكترونية

فاجأ فريق لاس بالماس ضيفه برشلونة بهدف مع بداية المباراة المقامة بنيهما على ملعب "جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة الـ19 من  "لاليجا".

سجل منير الحدادي هدف  لاس بالماس في شباك برشلونة عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد دقائق قليلة من خروج جواو كانسيلو لاعب برشلونة بداعي الإصابة.

تشكيل برشلونة اليوم أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوندي - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 38 نقطة. فيما يأتي فريق لاس بالماس بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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