تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات فى الزاوية الحمراء 15 يومًا

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء قرار بتجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة السيارات بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منذ فترة القبض على عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر.

بمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.