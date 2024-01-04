استدعاء مالك عقار أكتوبر المنهار

عقار أكتوبر المنهار، استدعت نيابة الجيزة مالك عقار تحت الإنشاء المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.

توفي شخصان وأصيب 4 عمال بإصابات بالغة في حادث انهيار مبني تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر من بينهم أب ونجله ومسن وتم نقلهم لمستشفى أوسيم لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: أحمد أنور عبّد النبي _١٤ سنة كدمة متفرقة بأعلى الرأس، كريم عمر عبد الهادي نصر _٢٣ سنة كدمات متفرقة وكسور، وائل علي مجدي _٣٤ سنة كدمة بالرأس وتهشم بالقدم اليسري، أنور عبد النبي أحمد _٥٠ سنة إغماء ومن ثم إغماء كامل.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجار الاستماع لشهود العيان بالواقعة.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين أسفل عقار أكتوبر المنهار اليوم الخميس، فيما تمركزت سيارات الإسعاف في مكان الواقعة لتقديم المساعدات ونقل المصابين.

وانهار مبنى تحت الإنشاء منذ قليل بمنطقة أكتوبر ورجحت التحريات وجود مفقودين أسفل الأنقاض.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار مبنى بالكيلو 28 بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ورجحت التحريات وفاة شخصين أسفله وجار انتشالهما.