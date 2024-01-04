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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. منتخب مصر يخوض تدريبه الثالث باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

شارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب  ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

كما اشتمل التدريب  على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

و يستعد المنتخب الوطني ، لملاقاة نظيره التنزاني وديًا في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ، استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

 ويخوض المنتخب حاليًا معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى ، والذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي.


 

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراته الودية أمام تنزانيا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:عمر كمال- محمد عبد المنعم- أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط وصانعي اللعب: محمد النني ، إمام عاشور، مروان عطية ، تريزيجيه - محمد صلاح.

الهجوم : مصطفى محمد.

وتأتي مواعيد مباريات مصر في منافسات بطولة الأمم على النحو التالي :

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-

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