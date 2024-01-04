توقعات بيل جيتس لعام 2024

نشر بيل جيتس على مدونته الشخصية ملخصا لما يتوقعه من عام 2024، يقول فيه إنه متفائل بالمستقبل. رجل الأعمال الأمريكي، الذي تخلى في السنوات الأخيرة عن صورته كرجل أعمال ناجح ليصور صورة فاعل خير، يحلل في النص ما يعتبره أهم التحديات التي سنواجهها هذا العام.

المسألة الأولى التي أشار إليها مؤسس مايكروسوفت هي الذكاء الاصطناعي. ووفقا لجيتس، فإننا نشهد نفس الشيء الذي حدث في نهاية القرن الماضي مع ظهور الإنترنت، عندما كان جميع الناس يدخلون هذه الأداة الجديدة شيئا فشيئا في حياتهم، حتى ظهر الإنترنت بعد سنوات قليلة. استولى على كل بيت. ويقول إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في بداياته، ولكن يمكننا بالفعل أن نحصل على فكرة عن كيفية تشكيل المستقبل.

يصف جيتس كيف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الأشهر المقبلة. إن اكتشاف أدوية جديدة بفضل قدرتها على جمع كميات كبيرة من البيانات وإنشاء أدوات تعليمية شخصية وإمكانية علاج حالات الحمل عالية الخطورة هي بعض الأمثلة التي استخدمها بيل جيتس.

الحروب والأزمات

الحروب تقلق بيل جيتس أيضًا. ويقول إن قلبه مع شعبي إسرائيل وفلسطين، وأولئك الذين يعيشون في السودان وإثيوبيا وأوكرانيا، والمزارعين الذين يعانون من تغير المناخ والأسر التي تعاني من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

تغير المناخ والطاقة النووية

يقول جيتس إن سوء التغذية هو المشكلة التي يود حلها بشدة، وأن مؤسسته تمكنت من إطعام الأطفال بنوع من المكملات الغذائية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف آثار سوء التغذية على أجسام الأطفال. ويذكر أيضًا تغير المناخ، وهو متفائل مرة أخرى بشأن هذه القضية بعد حضوره قمة المناخ في دبي. ويلتزم جيتس باستخدام الطاقة النووية كبديل للطاقة غير المتجددة.