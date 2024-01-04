الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس في الليجا

برشلونة
برشلونة

مع دقات العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس ، يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره لاس بالماس لحساب منافسات الدوري الإسباني .
 

txt

التغيرات الطارئة تربك حسابات منتخبات أفريقيا قبل أيام من كأس الأمم


ويقام اللقاء على ملعب دي جران كناريا ، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي قائمة برشلونة في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.
خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.
خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.
خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN sports HD 1 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي .

يمكنكم متابعة اللقاء من خلال الضغط هنا ..

مواد متعلقة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم وسام أبو علي

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية