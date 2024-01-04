مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس في الليجا

مع دقات العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس ، يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره لاس بالماس لحساب منافسات الدوري الإسباني .





ويقام اللقاء على ملعب دي جران كناريا ، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي قائمة برشلونة في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.

خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN sports HD 1 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي .



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