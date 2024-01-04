Razer Blade 16 يحتوي على أول شاشة OLED مقاس 16 بوصة وتردد 240 هرتز في العالم

تقوم شركة Razer بمعاينة جهازي كمبيوتر محمولين جديدين من طراز Blade، وستكشف النقاب عنهما رسميًا الأسبوع المقبل في معرض CES 2024. وتقول الشركة إن جهاز Razer Blade 16 الجديد يحتوي على أول لوحة OLED مقاس 16 بوصة وتردد 240 هرتز في العالم، كما يحتوي جهاز Razer Blade 18 المحدث على شاشة 4K مقاس 18 بوصة. 165 هرتز واحد. لم تكشف عن الأسعار أو المواصفات الكاملة بعد، لكن Razer ستطرح المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل في لاس فيجاس.

يتطلع Razer Blade 16 الجديد إلى تحسين العرض في طراز العام الماضي، والذي كان مثيرًا للإعجاب بالفعل. يقول Razer إن لوحة OLED في إصدار 2024 تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة Samsung Display. بالإضافة إلى دقة QHD+ ومعدل التحديث 240 هرتز، فهي تتمتع بوقت استجابة قدره 0.2 مللي ثانية، كما أنها حاصلة على شهادة ClearMR 11000 المعتمدة من VESA، وهو معيار يصنف ضبابية الحركة من خلال نسبة البيكسلات الواضحة إلى الباهتة. تتمتع اللوحة بنسبة تباين تبلغ 1،000،000: 1، ومن المرجح أن تثير مستويات اللون الأسود إعجابها بشهادة VESA DisplayHDR True Black 500.

وفي الوقت نفسه، تنتقل شاشة 2024 Blade 18 من لوحة QHD و240 هرتز لطراز 2023 إلى لوحة 4K و165 هرتز. يتميز بوقت استجابة يبلغ 3 مللي ثانية مع دعم Nvidia G-Sync ويغطي 100 بالمائة من مساحة ألوان DCI-P3.

على الرغم من أن شركة Razer تحجب المواصفات الكاملة للأجهزة حتى يتم الكشف عنها رسميًا في معرض CES 2024 يوم الاثنين، إلا أنها أضافت أنها مصنوعة من هيكل أحادي من الألومنيوم عالي الجودة باستخدام الحاسب الآلي، ولديها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، "تصل إلى" 89. نسبة الشاشة إلى الجسم في المائة وإطارات رفيعة للغاية. تم اعتماد كلا الجهازين المحمولين Razer Blade من Calman ولديهما شهادة دقة الألوان. كما تتم معايرتها بشكل فردي في المصنع.