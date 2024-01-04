كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في السعودية لشهر ديسمبر

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن للمحترفين، عن حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب خلال شهر ديسمبر الماضي.

حصل كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي، بعد المستويات التي قدمها رفقة العالمي، وتربعه على صدارة هدافي مسابقة دوري روشن هذا الموسم، متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش بثلاثة أهداف.

حقق النصر فوزًا مثيرًا على التعاون برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع بدوري روشن.