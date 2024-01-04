CES 2024.. ما نتوقعه في لاس فيجاس وجميع الإعلانات حتى الآن

أعلم أننا نقول هذا كل عام، ولكن يبدو الأمر كما لو كنا بالأمس فقط محشورين في غرفة واحدة في لاس فيغاس نتناول طعامًا عاديًا ونصوت لأفضل ما لدينا في العرض. لكن CES 2024 هو في الواقع قاب قوسين أو أدنى. يستمر المعرض رسميًا في الفترة من 9 إلى 12 يناير، على الرغم من أننا سنكون متواجدين قبل ذلك بوقت طويل، ومن المتوقع أن تبدأ الأحداث المتعلقة بـ CES في 7 يناير.

شهدنا في العام الماضي تركيزًا على إمكانية الوصول وكمية مزعجة من الأشياء التي كان من المفترض أن تتبول عليها أو بداخلها. في حين أننا سنرى على الأرجح عددًا لا بأس به من الأجهزة المصممة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع وقيود الحركة مرة أخرى هذا العام، فإننا نتوقع بعض الاتجاهات الجديدة لسرقة بعض العناوين الرئيسية. إليك بعض التوقعات من موظفينا حول ما يمكن توقعه من معرض CES 2024 في لاس فيغاس.

الطاقة الشمسية سهلة الاستخدام

أظن أن معرض CES 2024 سيكون مليئًا بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، المعبأة في شكل أجهزة استهلاكية. لقد كانت الألواح الشمسية تقليديًا من اختصاص المقاولين المحترفين، لكن الأجهزة المستقلة تكتسب شعبية. قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كان من الممكن أن تستهدف هذه المعدات مستخدمي المركبات الترفيهية، لكنها الآن تتجه نحو الاتجاه السائد. أصبحت اللوحات المنبثقة، إلى جانب العاكسات والبطاريات التي تبدو وكأنها وحدات تكييف الهواء، والموجودة بشكل غير ملحوظ في الزاوية، أمرًا شائعًا. ومن المزايا الإضافية أن معظم هذه الإعدادات يتم توصيلها وتشغيلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة محترف.

هناك عدد من العوامل الدافعة لهذا الأمر خارج نطاق الجمهور المتخصص من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الخروج من شبكة الكهرباء. في العديد من الأماكن خارج الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة الطاقة بشكل كبير ومن الحماقة الاعتقاد بأن الشيء نفسه لن يحدث هنا. ناهيك عن أنه في أماكن مثل تكساس، شهد الناس فشل شبكة الكهرباء مع عواقب وخيمة. سيكون سوقًا كبيرًا في السنوات القليلة المقبلة وأتوقع أن أرى المزيد والمزيد من العلامات التجارية الاستهلاكية تتبع Anker وJackery في عالم البطاريات المنزلية. — دان كوبر، كبير المراسلين في المملكة المتحدة

سماعات الأذن MEMS

إذا كانت إحصائيات جمهور Engadget تشير إلى أي شيء، فإن المهووسين بالصوت متحمسون للغاية بشأن برامج تشغيل سماعات الأذن MEMS. وكما أوضح زميلي جيمس ترو بالتفصيل في تقريره، فإن الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) قد تكون الشيء الكبير التالي في سماعات الرأس. تعد شركة مقرها كاليفورنيا تدعى xMEMS هي أول شركة تقدم مكونات الحالة الصلبة إلى السوق، وقد تم طرح أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية تستخدمها للبيع مؤخرًا.

يُقال إن بعض فوائد برامج تشغيل MEMS هي الاستجابة المحسنة والمتانة الأفضل والدقة الأكثر اتساقًا. كما أنها لا تتطلب المعايرة أو المطابقة التي يحتاجها المحرك المتوازن أو المحركات الديناميكية على خط الإنتاج. الجانب السلبي الوحيد هو أنهم في حالتهم الحالية، ما زالوا بحاجة إلى إعداد هجين مع محرك ثانوي للباس. ومع ذلك، في مكبرات الصوت MEMS من الجيل التالي، تعد xMEMS باستجابة جهير أعلى بمقدار 40 مرة.

يُطلق على النموذج الجديد اسم Cypress وستقوم الشركة بعرضه للحاضرين في معرض CES. تقول xMEMS أن أدائها يتوافق مع أداء الجهير لأفضل مكبرات الصوت ذات اللفائف 10-12 المستخدمة حاليًا في سماعات الأذن. علاوة على ذلك، يمكن لـ Cypress تحسين أداء ANC، والذي يقول xMEMs إنه سيغطي الترددات الأعلى - بما في ذلك بكاء الأطفال. وقالت الشركة بالفعل إن المكونات لن تدخل في الإنتاج الضخم حتى نهاية عام 2024، لذا فإن المنتجات الاستهلاكية على بعد أكثر من عام. لكن الوعد أفضل من أن لا تكون متحمسًا للمعاينة المبكرة جدًا في لاس فيغاس. — بيلي ستيل، كبير المراسلين

واي فاي 7 في كل شئ

على الرغم من أن هذا قد لا يكون التطور الأكثر إثارة، إلا أنني أتوقع رؤية عدد من الأجهزة الجديدة التي تدعم Wi-Fi 7 في معرض CES 2024 – من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أجهزة التلفزيون وكل شيء بينهما. في الوقت الحالي، لا يزال العمل قيد التقدم، ولكن مع توقع الانتهاء من مواصفات Wi-Fi 7 الرسمية في وقت ما في أوائل عام 2024، يتطلع صانعو الأجهزة إلى الحصول على قفزة مبكرة. تتضمن بعض مزايا Wi-Fi 7 سرعات قصوى تصل إلى 46 جيجابت في الثانية - أكثر من ضعف السرعة المتاحة باستخدام Wi-Fi 6/6E - بالإضافة إلى عرض قناة بسرعة 320 ميجاهرتز يوفر ضعف السعة مقارنة بالأجيال السابقة.

ميزة أخرى مهمة هي MLO (تشغيل متعدد الارتباطات) الذي يسمح لأجهزة Wi-Fi 7 باستخدام نطاقين في نفس الوقت، مما يحول بشكل أساسي اتصالاً لاسلكيًا واحدًا إلى طريق سريع ذي مسارين. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم منازل أكبر، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين أداء الشبكات المتداخلة من خلال السماح للأجهزة بذلك قم بتبديل النطاقات دون فقدان السرعة أو الاتصال. QAM (تعديل سعة التربيع) يحصل أيضًا على تعزيز كبير من 1024-QAM على Wi-Fi 6/6E إلى 4096-QAM مع Wi-Fi 7 الذي يسمح للأجهزة بحزم المزيد من المعلومات في نفس إشارة الناقل.

الجانب السلبي هو أنه على الرغم من وجود بعض الأدوات الذكية المعروضة للبيع اليوم مثل Samsung Galaxy S23 التي تدعم بالفعل Wi-Fi 7، فستحتاج إلى جهاز وجهاز توجيه متوافقين (ناهيك عن اتصال إنترنت سريع بما فيه الكفاية) للاستفادة من القدرات الكاملة للمواصفات. باختصار، عليك أن تراقب الأجهزة الجديدة التي تعمل بتقنية Wi-Fi 7، لكن لا تتسرع في ترقية كل شيء في منزلك حتى تستقر الأسعار وتصبح أكثر انتشارًا. — سام رذرفورد، مراسل أول

عام الكمبيوتر الشخصي AI

إذا كان هناك مصطلح واحد مثير للاهتمام من المؤكد أنك ستسمعه كثيرًا طوال عام 2024، فهو "كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي". إنها عبارة تستخدمها كل من Intel وAMD لوصف أجهزة الكمبيوتر المجهزة بشرائح تحتوي على وحدات NPU، أو وحدات المعالجة العصبية. على غرار الطريقة التي تعمل بها وحدات معالجة الرسومات على تسريع معالجة الرسومات للألعاب، تقوم وحدة NPU بتفريغ مهام الذكاء الاصطناعي للتعامل معها بكفاءة أكبر. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11، يقتصر ذلك بشكل أساسي على تأثيرات Studio من Microsoft، والتي يمكنها تعتيم خلفيات دردشة الفيديو أو تحسين الإضاءة. ولكن يشاع أن المزيد من ميزات Windows AI في الطريق (يعد سعي Microsoft لجلب برنامج Copilot AI في كل مكان علامة كبيرة)، وتعمل شركات مثل Adobe وAudacity أيضًا على تطوير ميزات مدعومة بـ NPU لتطبيقاتها.

لسنوات عديدة، كان صانعو الرقائق يسعون إلى تحقيق معدلات تردد أعلى، وتصميمات عمليات أصغر، ومجموعة كبيرة من التحسينات المعمارية الأخرى مثل الترانزستورات ثلاثية الأبعاد لجعل أجهزتهم أسرع وأكثر كفاءة. يعد التحرك نحو تصميمات شرائح الهاتف المحمول، مثل شريحة السيليكون من Apple، طريقة أخرى لتقليل استهلاك الطاقة مع تسريع الإمكانيات الحسابية أيضًا. تركز Intel وAMD وشركات أخرى أيضًا بشكل أكبر على وحدات معالجة الرسومات لتعزيز أداء الألعاب الأساسي، مع تفريغ بعض المهام الإبداعية مثل تشفير الوسائط. تعد وحدات NPU أحدث مصممي شرائح الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها، ولديها أيضًا القدرة على تغيير الطريقة التي نستخدم بها أجهزة الكمبيوتر لدينا بالكامل (أو على الأقل، توفير المزيد من الطاقة وعمر البطارية للأجهزة المحمولة فائقة الصغر).

في حين أنه من السهل التشكيك في مصطلحات التسويق، فإن عبارة "AI PC" هي على الأقل عملية. لا يزال هناك الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السوق بدون وحدات NPU - دخلت Intel في لعبة الذكاء الاصطناعي فقط من خلال شرائح Core Ultra الجديدة - لذلك سيحتاج المستهلكون إلى طريقة سهلة للتمييز بين الأنواع المختلفة من الأنظمة. بعد كل شيء، إذا كنت تقوم بترقية الكمبيوتر المحمول الخاص بك للاستفادة من تأثيرات Windows Studio والبرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فأنت لا تريد أن تظل عالقًا مع نظام غير NPU لعدة سنوات. — ديفيندرا هاردوار، مراسل أول

تلفزيون لاسلكي حقا

أحدثت شركة Displace ضجة كبيرة في معرض CES 2023 من خلال تلفزيونها اللاسلكي الذي يمكن تركيبه في أي مكان، حتى على النافذة. لقد ترك لنا العرض التوضيحي للشركة الكثير من الأسئلة لأنها لم تكن مستعدة بعد لمناقشة التفاصيل الرئيسية للمنتج نظرًا لأن ما عرضته كان عبارة عن نماذج أولية خاصة بمعرض CES. تعود الشركة إلى فيجاس هذا العام وقد أعلنت بالفعل عما تخطط لعرضه.

أولاً، يقول Displace إنه سيتم عرض حجمين من أجهزة التلفاز: جهاز Displace Mini مقاس 27 بوصة وDisplace Flex مقاس 55 بوصة. كانت الشاشة التي رأيناها في وقت سابق من هذا العام أيضًا بحجم 55 بوصة، ولكن الاختلاف الرئيسي بينها وبين Flex هو أن هذا الإصدار الجديد متصل بحامل شحن لاسلكي مغناطيسي اختياري. تحتوي كل من Flex وMini على عمر بطارية يكفي لمدة شهر إذا كنت تشاهد ست ساعات من المحتوى يوميًا، وفقًا للشركة. لا توجد أسعار متاحة لهذه الأجهزة حتى الآن، ولكن سيتم طرحها للطلب المسبق في 9 يناير، لذلك نحن ملزمون بمعرفة ذلك قريبًا. وقالت Displace إنها ستعرض أيضًا نموذجًا بحجم 110 بوصة في معرض CES، على الرغم من ندرة التفاصيل.

ارتفع سعر الإصدار الأصلي منذ معرض CES الأخير: فهو الآن 4499 دولارًا ولن يتم شحن الطلبات حتى منتصف عام 2024. ومن غير المتوقع أن يتم شحن سيارتي Mini وFlex الجديدتين حتى أواخر العام المقبل أيضًا. الشيء الرئيسي الذي سنبحث عنه في معرض CES هو تحديث الحالة. هل الوحدات مصقولة أكثر؟ هل كانت هناك أي ترقيات ملحوظة منذ النموذج الأولي الأول؟ ما هي تكلفة البطاريات الإضافية القابلة للتبديل؟ هل يبدو أن الشركة ستكون قادرة بالفعل على الشحن خلال الـ 6 إلى 12 شهرًا القادمة؟

أعلنت Displace أيضًا عن منصة تسوق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأجهزة التلفاز الخاصة بها. باستخدام نفس الإيماءات التي تتحكم في مشاهدة التلفزيون، يمكن للتكنولوجيا تحليل مشهد متوقف مؤقتًا للمنتجات التي قد تكون متاحة للبيع. يتيح لك النظام أيضًا إجراء عملية شراء بسرعة إما عن طريق إحضار هاتف أو مشاهدة بالقرب من أجهزة التلفزيون التي تدعم تقنية NFC أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. تقول Displace إن هدف منتجاتها كان دائمًا هو الحوسبة المحيطة، والخطوة الأولى نحو ذلك هي منصة التسوق هذه. إنها أيضًا طريقة للشركة لكسب المال من أجهزة التلفاز بعد البيع الأولي. - بيلي ستيل

إعلانات ذلك بعيد

على الرغم من أن معرض CES 2024 ينطلق رسميًا في 9 يناير، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الشركات من إصدار إعلاناتها قبل أيام قليلة. إليك بعض أهم الأخبار التي أبلغنا عنها حتى الآن:

كشفت شركة Dell النقاب عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة XPS 13 و14 و16، بالإضافة إلى شاشة منحنية مقاس 40 بوصة بدقة 5K.

عند الحديث عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، توقع رؤية مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض CES تحتوي على مفاتيح اختصار لمساعد Microsoft Copilot AI.

لقد كانت LG واحدة من أكثر صانعي الأخبار إنتاجًا قبل معرض CES، مع روبوت ذو قدمين يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ مجموعة من أجهزة تلفزيون OLED الجديدة (بالإضافة إلى طراز QNED مقاس 98 بوصة)؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة المحدثة من نوع Gram؛ جهاز عرض 4K غريب المظهر؛ لوحة OLED بتردد 480 هرتز للألعاب؛ شاشات 4K مزودة بنظام التشغيل webOS؛ وDukeBox، الذي يضع صوت الأنبوب المفرغ خلف شاشة OLED شفافة.