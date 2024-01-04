شباب اليد المصري يهزم منتخب عُمان الأول 28-25 وديا

فاز منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد 2004 على منتخب عُمان الأول بنتيجة 28-25، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن استعدادات المنتخب لمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية وكأس الأمم الأفريقية.

قدم منتخب مصر للشباب أداءً مميزا بقيادة طارق محروس المدير الفني، وحسم شباب مصر الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 15-11، قبل أن يستكمل منتخب الشباب سيطرته في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 28-25.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في ودية ثانية على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ضمن استعدادات منتخب الشباب لدورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في غانا مارس المقبل، واستعدادات منتخب عمان للمشاركة في كأس آسيا بالبحرين يناير الجاري.

من جانبه أشاد طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب، مؤكدا أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين يمثلون مستقبل كرة اليد المصرية.