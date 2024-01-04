منتخب اليد يفوز على هولندا في أولى مباريابته ببطولة الدوري الذهبي بالدنمارك

فاز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب هولندا بنتيجة 30-28، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في أولى مبارياته ببطولة الدوري الذهبي الدولية المقامة حاليا في الدنمارك.

شهدت المباراة أداء متباينا من لاعبي منتخب مصر على شوطي المباراة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بفارق هدفين بنتيجة 15-13، قبل أن يستعيد لاعبو المنتخب الوطني تفوقهم في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 30-28.

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر بمنتخب الدنمارك في مباراته الثانية المقرر لها الخامسة مساء بعد غد السبت.

برنامج مباريات المنتخب الوطني في بطولة الدوري الذهبي

الخميس 4 يناير 2024

مصر 30-28 هولندا

السبت 6 يناير 2024

مصر مع الدنمارك

الأحد 7 يناير 2024

مصر مع النرويج

تعود بعدها بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، ثم يلعب المنتخب الوطني وديته الأخيرة مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 12 يناير، ثم يشارك في منافسات البطولة.

وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الافتتاح بين مصر وغينيا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة يوم الأربعاء 17 يناير 2024، الساعة 8 مساءً.

مباريات مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

الأربعاء 17 يناير 2024

مصر مع غينيا الساعة 8 مساءً.

الجمعة 19 يناير 2024

مصر مع الكونغو برازافيل الساعة 6 مساءً.

الأحد 21 يناير 2024

مصر مع الكاميرون الساعة 6 مساءً.

تستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

طريق مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

في حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا – رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون – ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا.