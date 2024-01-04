بسبب أحداث الشغب.. تعرف على عقوبات رابطة الأندية للمصري والإسماعيلي

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن عقوبات رابطة الأندية للمصري والإسماعيلي، وذلك بعد أحداث الشغب التي وقعت في مباراة الفريقين.

ويتصدر زد اف سي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن إنبي الثاني بنفس الرصيد ثم الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع .

وكانت مباراة المصري والإسماعيلي شهدت اشتباكات بالكراسي بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأصبحت عقوبات رابطة الأندية كالتالي:

حرمان 474 مشجعا للنادي المصري، و153 مشجعا للنادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات.

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل نادي، مع إلزامهم بتحمل قيمة ما تم إتلافه في ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقرر منع حاملي أرقام بطاقات المشجعين التالية من دخول أي ستاد لمدة 3 سنوات في أي بطولة، وهم:

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أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، بيانًا بشأن أحداث شغب الجماهير في مباراته أمام الإسماعيلي التي أقيمت أمس الإثنين في الدوري.

وكان الإسماعيلي واجه المصري، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

بيان نادي المصري بشأن شغب الجماهير في مباراة الإسماعيلي

يعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي أمس.

ويؤكد مجلس المصري رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.

ويشدد مجلس إدارة المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن تؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة.

ويؤكد مجلس المصري احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تمامًا وفورًا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادي والتي قد تتسبب في الإساءة بأي شكل من الأشكال للقلعة الخضراء وجماهيرها العظيمة وهو الأمر الذي ينتظره النادي المصري أيضًا ليس من إدارة النادي الإسماعيلي فحسب بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية.