توقعات حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الجمعة، طقسًا معتدلًا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة في الليل على شمال الصعيد، وباردا على أغلب الأنحاء.

شبوراء مائية في الصباح

ومن المتوقع أن يسود تكون للشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كما حذرت الهيئة من فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

كما يشهد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وعن حالة الملاحة البحرية، يسود البحر المتوسط حالة جوية معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، أما البحر الأحمر يشهد حالة جوية معتدلة وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 5 يناير 2024: