بث مباشر .. مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره لاس بالماس بملعب دي جران كناريا ، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".



وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض برشلونة اللقاء بقائمة لاعبين تضم كل من

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.

خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN sports HD 1 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي .

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