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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لمنافسات أمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار في مصر وأوروبا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

تستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل ، بمشاركة المنتخب الوطني الذي يخوض حاليًا معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

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وتأتي مواعيد مواجهات مصر في المنافسات على النحو التالي :

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .
القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500
القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550
القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000
القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

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