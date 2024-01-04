البرقوق أكثر الفواكه المجففة صحة للنساء

درس العلماء الأمريكيون تأثير الفواكه المجففة على صحة المرأة، واتضح أن الأكثر صحة منهم قد يكون البرقوق، هذا المنتج يقوي الهيكل العظمي بشكل مثالي.

يحتوي البرقوق على بعض المواد المفيدة التي يمكن أن تحسن قوة العظام لدى النساء بالإضافة إلى ذلك، وجد باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا كنت تتناول هذه الفاكهة المجففة بانتظام، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهذا هو اسم ترشيح المعادن الضرورية للصحة الطبيعية من العظام، وهذه العملية تؤدي إلى هشاشة الهيكل العظمي.

لإجراء تجربة جديدة، لاحظ العلماء الأمريكيون مجموعتين من النساء وطُلب من المشاركين في المجموعة الأولى تناول القليل من البرقوق كل يوم، بينما في المجموعة الثانية تناولت الفتيات التفاح المجفف، ونتيجة لذلك، فإن النساء اللاتي أدرجن البرقوق الجاف في نظامهن الغذائي كان لديهن قوة عظام أفضل.

وأكد الباحثون أن الفواكه المجففة من الأطعمة التي يمكن تناولها بكميات معقولة دون الإضرار بالنحافة، وتقوي الفواكه المجففة أنسجة الأوعية الدموية وتنظف الأمعاء وتحمي من تكوين جلطات الدم. الخوخ، على وجه الخصوص، يزيد أيضًا من مستويات الهيموجلوبين.

وفي الوقت نفسه، قام العلماء البريطانيون بتجميع قائمة بالمنتجات التي يمكنها الحفاظ على الصحة عند المستوى الطبيعي بسبب قدرتها على استعادة الجسم وتشمل هذه زبدة الجوز والكرفس والمانجو والبيض والأفوكادو والكاجو والكاري والشوكولاتة وخبز الجاودار والخس.

ولحماية الدماغ من الشيخوخة وتحسين الدورة الدموية في هذا العضو عليك شرب عصير البرتقال ولاحظ العلماء أن هذا المنتج يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 47%.