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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

وزير الداخلية والبابا
وزير الداخلية والبابا تواضروس

زار محمود توفيق - وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 

وأعرب وزير الداخلية عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة.

 كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالاً يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن ، وأنها كانت دائماً فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى. 

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.

وزير الداخلية والبابا تواضروس

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