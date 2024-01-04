تنظيم قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بكوم حماده

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة ، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى زاوية فريج بكوم حماده ، على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1452 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 327 - عيادة الأطفال 280 - الجراحة 185 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 43 - العظام 207 - الأسنان 62 - الأنف والأذن 233 - 32 الجلدية).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان .