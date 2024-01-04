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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدعو"الحوثيين" لوقف أي أعمال تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر

فاسيلي نيبنزيا
فاسيلي نيبنزيا

دعا مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى وقف أي عمل من شأنه أن يشكل تهديدا للسفن التجارية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال نيبينزيا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس: "إننا ندين الهجمات المرتكبة ضد البواخر المدنية، والتي تهدد ليس فقط حرية وأمن الملاحة البحرية ولكن أيضًا صحة وحياة العاملين في هذا القطاع وإلى جانب ذلك، فهي تشكل مخاطر إضافية وتزيد من حدة المشاحنات في المنطقة".

وحث نيبينزيا، جماعة "أنصار الله"، على وقف أية أعمال قد تُشكل تهديدا للسفن التجارية وطواقمها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وممارسة ضبط النفس والالتزام بسلوك مسؤول".

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