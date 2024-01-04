الإيسيسكو والصين تناقشان التعاون في عدد من الأنشطة الثقافية

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السفير لي شانج لين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية، التعاون بين الإيسيسكو والصين في تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال اللقاء، الذى جرى اليوم الخميس، أكد الجانبان حرصهما على بناء تعاون مثمر بين الإيسيسكو والصين، واستعرضا الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، منذ اللقاء السابق بينهما.

وأشار السفير الصيني في الرباط إلى أنه عقد، خلال زيارته إلى بكين أخيرا، اجتماعات مع عدد من المسؤولين الصينيين لمناقشة آفاق التعاون مع الإيسيسكو، ووجد تجاوبا كبيرا من جانبهم واستعدادا للانفتاح على المنظمة، بوصفها بوابة لتعزيز التعاون مع دول العالم الإسلامي، وترحيبهم بمشاركة وفود من الإيسيسكو في بعض التظاهرات الثقافية بالصين.

وتطرق اللقاء إلى مقترحات للتعاون في تنظيم عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، حيث اقترح الدكتور سالم بن محمد المالك تنظيم أسبوع للتعريف بالثقافة الصينية، خلال احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، والتي ستستمر على مدار عام كامل، في إطار برنامج الإيسيسكو للاحتفاء بمدن العالم الإسلامي التي لها تاريخ عريق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية.