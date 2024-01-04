نائب محافظ البحيرة تتفقد صوامع الغلال بزاوية غزال

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتفقد صوامع الغلال بقرية زاوية غزال ، للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية ،لإستقبال الكميات المنزرعة من الأقماح بنطاق المحافظة. وأكدت على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده،و تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

كما تفقدت نائب المحافظ ،فرع "كارفور" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور للمرة الثانية خلال أيام قليلة ، للوقوف على الإستعدادات النهائية لإفتتاح المشروع المقام على مساحة ٥١ فدان ويوفر ٦٠٠ فرص عمل لأبناء المحافظة والذى سيتم افتتاحه على ثلاثة مراحل وتفتتح المرحلة الأولى منه على مساحة ٣٠ ألف متر مسطح ٦ يناير الجاري وتستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة .

مشيرة إلى أن مشروع "كارفور" يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي حصلت عليها شركة "العروبة"حيث يضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة إنتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة ، بكافة مدن ومراكز المحافظة ،للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، ومتابعةالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.