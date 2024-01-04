بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن مواعيد مباريات المجموعة الأولى فى كأس أمم أفريقيا 2023.

فيما تنطلق منافسات النسخة الـ 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا، مساء السبت 13 يناير المقبل، بمواجهة تجمع بين منتخبي كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور مع نظيره منتخب غينيا بيساو، وتضم المجموعة الأولى فى كأس أمم أفريقيا كل من كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا بيساو وغينيا الإستوائية.

ويستضيف ملعب "الحسن واتارا"، فى العاصمة ابيدجان، الذي يسع إلى 60 ألف متفرج، مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2023.

بينما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيحصل الآن وصيف البطل على 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تصل مكافأة كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار أمريكي وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي: "لقد حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى."

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الأولي فى أمم أفريقيا 2023 كالتالي:

السبت 13 يناير كوت ديفوار × غينيا بيساو 10 مساء

الأحد 14 يناير نيجيريا × غينيا الإستوائية 4 عصرا

الخميس 18 يناير غينيا الإستوائية × غينيا بيساو 4 عصرا

الخميس 18 يناير كوت ديفوار × نيجيريا 7 مساء

الاثنين 22 يناير غينيا الإستوائية × كوت ديفوار 7 مساء

الاثنين 22 يناير غينيا بيساو × نيجيريا 7 مساء