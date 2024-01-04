رئيس مياه الفيوم يتابع تدريب إعداد المدربين بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من اليونيسف

تابع اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربين tot بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف المقام داخل نقابة المعلمين وبحضور ممثلين عن الشركه ومديرية التربية والتعليم بالفيوم على مدار ثلاثة أيام.

من جانبه أكد رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومنظمه اليونيسف منذ عدة سنوات وتبنيها قضايا المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الاهدار خلال الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع وشريحه كبرى لا يستهان بها إلا وهى الاطفال داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية بست إدارات تعليميه مختلفة تضم أكثر من ١٦٠ ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية.

واضاف أن التدريب الخاص بإعداد المدربين يتناول المحاور الرئيسية للمشروع السته وهى الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والنظافة العامة والتغذية الصحية السليمه والنظافة الشخصية والتغيرات المناخية بهدف خلق كوادر تدريبية تساهم بشكل فعال فى تدريب نحو ٣٠٠ مشرف نشاط داخل المدارس بالادارات التعليمية المستهدفة كما يتناول التدريب أيضا طرق التواصل الفعال وفن الاتصال الجماهيرى وطرق وأساليب حل المشكلات وكيفية إدارة الوقت.

تقليل فاقد المياة

وفى وقت سابق عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع موسع بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ضم جميع القطاعات والإدارات المعنية بالشركة لدراسة وتنفيذ خطة التغلب على فاقد مياه الشرب وبحث معوقات التنفيذ وسبل الإسراع في تنفيذ الخطة لتقليل فاقد مياه الشرب .

حضر الاجتماع ممثلين عن شركة تكنوميديا ( الشركة المسئولة عن تركيب عدادات DMZ ) والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه و محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والمهندس محمود عبد الدائم مدير عام الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات وجميع مديرين عموم الإدارات المعنية بفاقد المياه .

وأكد النجار خلال الإجتماع على أهمية وضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة إنشاء مناطق DMZ لمراقبة الفاقد الفيزيائي والتجاري بالإضافة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات المعطلة وتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب.

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