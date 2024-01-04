أفضل 10 أطعمة لخفض ضغط الدم المرتفع

إذا بدأ ضغط دمك في الارتفاع، قم بإدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، والذي يعتبرهم الأطباء الأفضل في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

عصير البنجر

يتم تحويل النترات الموجودة فيه إلى أكسيد النيتريك، تحت تأثير الأوعية الدموية التي تتوسع.

البطاطس المخبوزة

يحتوي على الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي أثبتت منذ فترة طويلة أنها مكونات مهمة في علاج ارتفاع ضغط الدم.

الألبان

استهلاكهم المنتظم يساعد على زيادة تركيز الكالسيوم. ووفقا للبحث العلمي، فإن نقصه يرتبط بارتفاع ضغط الدم.

البيض

بياض البيض له تأثير مماثل على الجسم مثل الكابتوبريل، وهو دواء معروف لخفض ضغط الدم المرتفع.

البروكلي

يحتوي البروكلي على مواد تحمي الشرايين من التلف. يحتوي البروكلي أيضًا على الكثير من المعادن التي تخفض ضغط الدم مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

الفاصوليا البيضاء

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

الموز

يتم إدراجها بجدارة في القائمة، كونها أغنى مصدر للبوتاسيوم: تحتوي موزة واحدة على حوالي 11٪ من القيمة اليومية.

الرمان

ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بشرب كوب من عصير الرمان يومياً. سيكون تأثير خفض الضغط ملحوظًا بعد ثلاثة أسابيع.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الغنية بالفلافانول المضادة للأكسدة تزيد من مرونة الأوعية الدموية.

الشوفان

يحتوي الشوفان على الكثير من الألياف التي تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي الصحية.