عاجل
د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو) جنوب إفريقيا تصف حميدتي بـ "الرئيس" ..مغردون ينتقدون د. وجدي زين الدين: لقاء السيسي بالوفد الأمريكي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دراسة مرورية تُوصي بإنشاء ميدان شمال مدينة قنا للتغلب على إزدحام الذروة

شارع دندرة ــ مدينة
شارع دندرة ــ مدينة قنا

 

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى للمحافظة، إن محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، استمع إلى المقترحات المقدمة بالغاء الحارات البطيئة المتواجدة على جانبى شارع كوبرى دندرة وإعادة توزيع الحارات مما يؤدي إلى زيادة السعة المرورية للطريق، والحد من الاختناق الدائم، ووصولها إلى حالة السعة القصوى .

 

كما سيتم دراسة انشاء ممشى للمشاة ومناطق عبور للمارة، الامر الذى سيساهم فى حل ازمة التكدسات المرورية بميدان الدولفين المؤدى الى طريق المواقف

وأبرز المتحدث الرسمي، أن شارع كوبر دندرة، شمال مدينة قنا، يعد من الطرق الرئيسية ذات معدلات تأخير وكثافة مرورية عالية خلال فترة الذروة ، لافتا ان الدراسة المرورية التى تم مناقشتها من قبل الجهات المعنية والمتخصصة، تشمل على مقترح لخلق ميدان جديد أمام تقاطع شارع المستشفى العام والشارع الرئيسى، وذلك لتسهيل دخول وخروج سيارات الإسعاف التى تقوم بنقل المرضى الى المستشفى، كما سيخفف الزحام المرورى بشارع مجمع المواقف وذلك باستخدام طريق عزبة حامد المتفرع من هذا الميدان.

 

وعقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس،   اجتماعا موسعا ، لمناقشة دراسة إمكانية تسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة.

 

حضر الاجتماع،  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، والنائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب ، والنائب احمد عبد الماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، العميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم ادهم يوسف رئيس مباحث المرور، ومختصى هيئة الطرق والكبار، ومديرية الطرق والنقل، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

مواد متعلقة

تشغيل فصل محو أمية بمجمع الكرنك الحرفي شمال قنا

مونيكا حنا تُحاضر فى برلين حول حق مصر باستعادة رأس الملكة نفرتيتي

الهواري: تربية جنوب الوادي ضمن 15 كلية تُنفذ مبادرة تميز المعلم

مطرانية قنا تُوزع وجبات مجانية خلال عيد الميلاد للطلاب المغتربين

«مـا لـه وما عـليه».. قـراءة مُوجزة في سنوات ولاية محافظ قنا

قنا تدرس تعميم تراخيص الإعلانات بشوارع المراكز والمدن

الجريدة الورقية