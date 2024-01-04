انتشار مروري بالعاصمة لسحب الكثافات المرورية

عززت رجال الإدارة العامة للمرور بشوارع العاصمة من تواجدها لسحب اي كثافات مرورية كما شهد ميدان رمسيس والتحرير والجلاء، وطرق أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة سيولة مرورية.



كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.

كما شهد شارع شبرا إلى ميدان القللي و وسط البلد والعتبة،سيولة وفي الاتجاه المعاكس أيضا للقادم من وسط المدينة.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم من حوادث الطرق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها ،فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح و ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.