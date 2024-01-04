حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على بندقية وطبنجة داخل سيارة نقل مستأجرة بمنطقة التبين .



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) أسلحة نارية "دون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر قد أصيب 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى



انتشل رجال الإنقاذ جثتين وأصيب 4 آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا بانهيار غرفة مبنى بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفي.

وفى سياق آخر قد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى مصنع نسيج وأقمشة بمنطقة المرج قبل امتداده لمنازل مجاورة بعدما انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد.



كان تلقى مشرف عمليات القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد وثانى فى المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردون أمنى وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.