تشغيل فصل محو أمية بمجمع الكرنك الحرفي شمال قنا

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، سرعة طرح ورش المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا للمواطنين، وتشغيل المجمع بكامل طاقته في مجال الأنشطة المكملة للتصنيع في ظل خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي خلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا وجه بسرعه وضع اللائحة التنفيذية لإدارة المجمع وذلك لتنظيم توفير مستلزمات الإنتاج والتصنع والتسويق، وكذا تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الفتيات والسيدات العاملات بمشغل الحياكة بالمجمع لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات، وتوفير فرص عمل لائقة بهن.

وبيّن المتحدث الرسمي، إنه تم فتح فصل دراسي داخل المجمع وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على التعليم المناسب للعاملات والقضاء على الامية داخل القرى، من خلال تحفيز السيدات اللاتي سيتم محو اميتهن وتعليمهن على حرفة الحياكة بتوفير ماكينات خياطة لهن من خلال التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العيلة.

فضلا عن تسويق المنتجات من خلال عمل معرض دائم داخل المجمع بالإضافة الى التسويق الإلكتروني من خلال منصة أيادي مصر والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من خلال منتجات المجمع

و المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة .

وعقد المحافظ اليوم الخميس، لوضع الخطوات التنفيذية لتشغيل المجمع الذى نفذته هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والنائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب و النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا ، وعدد من القيادة التنفيذية.

وافتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء اركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الثلاثاء الماضي، المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، شمال قنا، الذى يعد احد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.