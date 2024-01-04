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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت: حريصون على المساهمة لحل القضايا المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المُلحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس، لتواصل بلاده بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال سالم الصباح ــــ في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام (2024 – 2026) ـــ إن تبوؤ هذه العضوية الأممية الهامة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وثقة الدول الشقيقة والصديقة في قدرة وطننا الغالي على المساهمة في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.

وأوضح، أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات دولة الكويت التي حققتها على مدى 60 عاما كعضو نشط في الأمم المتحدة وذلك بفضل حكمة وإتزان سياسة بلاده الخارجية واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. 

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