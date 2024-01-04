الاثنين.. محاكمة قاتلي جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الاثنين المقبل، محاكمة المتهمين بقتل جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 2302 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين «عمر .م»، طالب، «أحمد .و»، عامل، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.