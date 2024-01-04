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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لبنان يسجل اعتراضه لليونفيل على الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارالدو لاثارو، في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، بالعاصمة بيروت.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تم خلال اللقاء بحث تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، حيث سجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع، وتناول اللقاء أيضا التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701.

وجدد رئيس الحكومة إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية، مطالبا برفع الصوت في الأمم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701، كما جدد التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته.

وقال ميقاتي إن المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملا.

شارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

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