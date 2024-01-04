خبير اقتصادي: مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف أنه وفقًا لآخر احصاء في أكتوبر الماضي فإن هناك 4 مليار استثمارات أجنبية تم تحقيهم فعليًا بنهاية سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط سوق كبير متسع لكل المستثمرين بجانب المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولي ليصل إلى 35،219.5 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 مقابل 34.807 مليار في يونيو.

كما أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشهر ديسمبر 2022 بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.