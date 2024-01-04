إجراء عملية جراحية هى الأولى من نوعها فى مستشفى بئر العبد بشمال سيناء



قام الفريق الطبى بإجراء أول عملية الأولى من نوعها فى المستشفى عندما ، حضرت إلى المستشفى فتاه تبلغ من العمر ١٦ عام محوله من مستشفى العريش العام التابع لمديريه الشئون الصحيه بشمال سيناء تعانى من ٱلام بالبطن وإمساك شديد وقيء متكرر وهبوط حاد بالوزن وتم التعامل مع الحاله وعمل الفحوصات الطبية اللازمه وإجراء منظار تشخيصى علوى واتضح أن الفتاه تعانى من حاله مرضية نادرة تسمى البازهر الشعرى وهى حالة مرضية نادرة تسمى هوس أكل الشعر أو متلازمة رابنزل وذلك بسبب حالة نفسية من التوتر الشديد والتى أدت الى إغلاق كلى المجرى الهضمى واستدعى هذا التدهور فى صحة الفتاه تدخلا جراحيا فوريا بواسطة الفريق الجراحى بالمستشفى بقيادة :

الاستاذ الدكتور هانى يوسف العسكرى استاذ الجراحة بكلية طب الأزهر بنين حيث قام دكتور هانى بالتعاون مع الفريق الطبى المساعد وبدعم كامل من الدكتور مدير المستشفى:

لتذليل كافة العقبات أمام الفريق الجراحى لإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف البطن واستخراج كرة الشعر عن طريق فتح جراحى للمعدة حيث بلغ وزن كره الشعر حوالى ٢ كيلو جرام وتم خروج الحاله من العمليات دون أدنى مضاعفات .

كما تتقدم إدارة المستشفى بخالص الشكر والتقدير للتمريض عامة ولتمريض العمليات خاصة على جهودهم الكبيرة المبذولة

تم اجراء العملية تحت رعايه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر

الدكتور أحمد الطيب وتوجيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

و الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر