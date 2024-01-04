إليك المزيد من التفاصيل حول كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس

يعد كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس من أحدث المشروعات التي تم اطلاقها في الفترة الأخيرة، والذي يهدف الي تقديم تجربة عيش جديدة ومليئة بالرفاهية والرقي للعملاء،ويتميز أيضا الكمبوند بموقع حيوي مميز يجعله علي مقربة من كافة المناطق والمحاور الرئيسية في المنطقة، ويقع المشروع تحديدا في التجمع الخامس، وتسعي الشركة المالكة في مشروعها كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس الي جعله مجتمع سكني متكامل الأرجاء من ناحية المرافق والخدمات وهو بدورة ما يحقق الرفاهية والسعادة للعملاء.

موقع كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس

حرصت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري واهتمت باختيار موقع مميز في كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس وذلك لما لها من سمعة طيبة في السوق العقاري ولانها تلاقي اهتماما كبيرا من قبل العملاء والمستثمرين، وفضلا عن ذلك كما ذكرنا لقرب موقع المشروع من كافة الأماكن والخدمات الاساسية في المنطقة مثل الجامعة الأمريكية والمستقبل سيتي ومدينة نصر ومول كايرو فيستيفال سيتي والعاصمة الادارية والعديد من الكمبوندات المجاورة الشهيرة، حيث ذلك يجعل عملية الانتقال من والي المشروع في منتهي السهولة واليسر، كل ذلك يجعل الكمبوند من المعالم الرئيسية في القاهرة الجديدة ، يوفر الكمبوند العديد من خطط الأسعار التنافسية وأنظمة السداد المرنة التي تناسب جميع العباءات المالية للعملاء والمستثمرين.

تصميم ومساحة كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس

وضعت شركة بالم هيلز العقارية كل اهتمامها في مشروعها بالم هيلز التجمع الخامس علي التصميمات المعمارية، حيث تم الاستعانة بنخبة من المصممين العقارين المتخصصين في مثل المجالات، وهو بدورة ما جعل المشروع يخرج الي النور بأفضل شكل ممكن، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر من المساحة الإجمالية للمشروع الي المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية والمناظر الطبيعية.

وذلك فضلا عن الخدمات الأساسية والترفهية التي توفر بيئة صحية لسكان الكمبوند ويجعلهم بعيدين كل البعد عن ضوضاء وصخب المدينة، وفرت الشركة العديد من انواع الوحدات بمختلف المساحات وذلك يرجع الي مساحة الكمبوند الضخمة، حيث تصل المساحة الإجمالية للمشروع الي 500 فدان، وهي مساحة ضخمة تجعل كل عميل امام العديد من الخيارات التي تناسبة وأسرتة.

خدمات كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس

يبحث السكان طوال الوقت عن مقومات السعادة فى الوحدات التى يعيشون فيها، وهو الامر الذى وفرته الشركة المالكة للمشروع فى كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المرافق الخدمية ووسائل الترفيه، كما انها ايضا تكون فى متناول السكان فى فى اى وقت، وجاءت الخدمات والمرافق كالتالى:

مساحات خضراء ولاند سكيب تناسب السكان الراغبين في عقد الفعاليات والأنشطة المختلفة.

يوجد جراجات لركن السيارات وتعمل بأحدث الأنظمة التكنولوجية.

يضم المشروع مطاعم وكافيهات تعمل على تقديم أشهى الأكلات والمشروبات.

وبالطبع ستجد حمامات سباحة متعددة الأشكال والأطوال.

يحتوي الكمبوند على مسارات للركض وركوب الدراجات لممارسة هذه الهوايات في أي وقت.

يوجد في المشروع كلوب هاوس يحتوي على مختلف سبل الترفيه والتسلية التي يبحث عنها السكان.

كما يتوافر كيدز أريا في كمبوند بالم هيلز التجمع لقضاء وقت ممتع مع أطفالك.

يتوافر أحدث كاميرات المراقبة، لتحقيق الاستقرار بشكل أكبر.

يعمل أفراد الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة لزيادة الأمان.

يشتمل المشروع على منطقة تجارية تسهل على السكان التسوق في أي وقت.

يتوافر قاعات اجتماعات على أعلى مستوى وذلك لكى توفير بيئة مناسبة للاجتماعات العملية.

لتسهيل الحركة في الداخل يتوافر مصاعد كهربائية حديثة.

الاسعار وانظمة السداد داخل المشروع

كل التسهيلات التى يتم البحث عنها من العملاء يجدونها في بالم هيلز التجمع،كما ان يظهر ذلك من خلال أسعار ومساحات وايضا انظمة السداد المرنة، لذلك حرصت الشركة على ان تكون معقولة بالمقارنة مع المميزات التى يحصل عليها العملاء، وايضا فى نفس الوقت تكون فى متناول أيديهم، لذلك تبدأ المساحات من 90 متر مربع، ويبدأ سعر المتر من 23,000 جنيه مصرى، ويتم دفع 10% مقدم والباقى على 7 سنوات أقساط سنوية بدون فوائد.

نبذة عن شركة بالم هيلز العقارية

تعد شركة بالم هيلز للتطوير العقاري من اكبر الشركات المتنافسة في مجال العقارات في مصر، كما انها تتميز بخبرتها الواسعة فى ان تنفذ مشاريع الناجحة والمتنوعة، كما انها تسعى دائما لتغير مفهوم الحياة السكنية، وذلك من خلال المشاريع التى تقدمها، كما انها ايضا تحرص حرص شديد بان تلبى احتياجات العملاء والاستماع إلى آرائهم، لتوفير الأفضل لهم من خلال مشاريع سكنية واستثمارية متميزة.