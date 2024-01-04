النائب طارق عبد العزيز يهنئ الإخوة الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومهنأ الإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد داعياً الله عز وجل أن يديم علينا الاعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الاصيل.

واكد عضو الشيوخ أن المسلمين والأقباط متوحدين في أعيادهم ومناسباتهم الي يوم الدين يجمعهم رباط واحد وهو حب الوطن ، وان مشاهد الإخوة التي تتجلي في هذه المناسبات ابلغ تعبير عن علي أن نسيج الوطن ، لن تفلت وحدتهم وعزيمتهم الي ابد الدهر .

وتمني طارق طارق عبد العزيز أن يديم الاعياد علي جميع المصريين جميعاً المسلمين والأخوة المسيحين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.