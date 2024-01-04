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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب طارق عبد العزيز يهنئ الإخوة الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ

بعث النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومهنأ الإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد داعياً الله عز وجل أن يديم علينا الاعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الاصيل.

واكد عضو الشيوخ أن المسلمين والأقباط متوحدين في أعيادهم ومناسباتهم الي يوم الدين يجمعهم رباط واحد وهو حب الوطن ، وان مشاهد الإخوة التي تتجلي في هذه المناسبات ابلغ تعبير عن علي أن نسيج الوطن ، لن تفلت وحدتهم وعزيمتهم الي ابد الدهر .

وتمني طارق طارق عبد العزيز أن يديم الاعياد علي جميع المصريين جميعاً المسلمين والأخوة المسيحين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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