مزكر التطوير التكنولوجي ينظم المعرض المحلي للعلوم و َالهندسة بالإسماعيلية

أقام مركز التطوير التكنولوجي المعرض المحلى للعلوم والهندسة (Isef 2024 ) بمقر مدرسة 25 يناير الثانوية بنات حيث قام فريق العمل المكون من ( الأستاذة : منال أحمد بشير – منسق المسابقة بالإسماعيلية والأساتذة " نرمين فتحى عبد المجيد – ماجدة السعيد حجازي – نانسي أحمد السمان –أشرف عبد الفتاح شعبان – السيد عبد الرحمن عبد الله – السيد رمضان هاشم" بقيادة مدير مركز التطوير التكنولوجي الأستاذ عاطف محمد محمد صميدة وبمشاركة متميزة من مدير المدرسة د إيمان عادل الدغا .

حيث تنظيم فعاليات المعرض على مدار يومين وقد شارك في المعرض 35 مشروع بمشاركة 60 طالب بالإضافة لعدد (10) مشاريع تحت السن بمشاركة 15 طالب حيث رافق الطلاب والمشروعات عدد (15 مشرف ) وتولت لجنة التحكيم المكونة من عدد( 15) من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس في التخصصات المناسبة للمشروعات المشاركة وخمسة من السادة أعضاء توجيه العلوم بالمديرية . حيث خضع كل مشروع لمرحلتين من التحكيم من إثنين من أعضاء لجنة التحكيم . وفى النها يه وبناء على نتيجة التحكيم التى قام بتجميعها أعضاء اللجنة المنظمة بمشاركة متميزة من طلبة كلية الحاسبات والمعلومات تم تصعيد عدد( 19 مشروع ) للمعرض الجمهورى بالقاهرة علما بأن هذه المشروعات سوف تخضع لمرحلة أخرى من التحكيم On line

مع محكمين من الوزارة قبل التصعيد وسوف تقوم الوزارة باختيار المشروعات التى تستحق التصعيد من محافظة الإسماعيلية للمشاركة في المعرض الجمهوري . الجدير بالذكر بأن محافظة الإسماعيلية قد فازت بالمركز الرابع على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في العام قبل الماضى . وقد تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين سواء طلاب أو مشرفين أو لجنة التحكيم .

جاء ذالك فى إطار تنفيذ فعاليات المسابقة العالمية آيسف للعلوم والهندسة وبرعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية . وبتوجيها ت من السيد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة والدكتور سامى فضل وكيل المديرية .