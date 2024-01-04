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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الغرفة التجارية بدمياط تعتمد تشكيل 5 شعب جديدة

محمد عبد اللطيف فايد
محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط

قامت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد بتشكيل عدد من الشُعب التجارية الجديدة بغرفة دمياط 

وصرح محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط بأن الشعب التجارية لها دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي بدمياط وأنها من الخطوات المهمة التي تقوم بها الغرف التجارية للوصول إلى مرحلة التنمية والتطوير للقطاعات المختلفة 

وبناء على ذلك تم تشكيل عدة شُعب الفترة الماضية وهي:

  • شعبة الزجاج والبللور برئاسة رضا محمد حسن الشيمي 
     
  • شعبة الحلويات برئاسة محمد مصطفى موسى 
     
  • شعبة المصوغات والمجوهرات برئاسة ياسر محمد المرسي النحاس
     
  • شعبة المكتبات والأدوات الكتابية برئاسة  حازم المندوه سيد هيكل
     
  • شعبة تجار الأسماك برئاسة محمد السيد العزبي

أيضا حرص فايد على أن يكون هناك اجتماعات بصفة دورية لهذه الشعب بالغرفة التجارية لتحقيق الأهداف التي تقام من أجلها الشُعب التجارية، مشيرا إلى أن الأسبوع الجارى سيقام تكوين شُعب تجارية أخرى لعدة أنشطة تجارية.

وأضاف فايد أن الغرقة التجارية بدمياط تقف جنبا إلى جنب مع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية للنهوض بالتجارة والصناعة بدمياط.

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