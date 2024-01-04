مصطفى شعبان مستشارًا للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد

قرر الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، تعيين الفنان مصطفى شعبان مستشارا للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد.

وأكد عمرو الليثي: انضمام مصطفى شعبان للاتحاد إضافة هامة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي.

من جانبه أبدي مصطفى شعبان سعادته بانضمامه لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان حقق مصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا المجال" مع سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، باسم سمرة، جومانا مراد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن مصطفى شعبان يخوض ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" مع هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، إنتصار، أحمد بدير وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف ومن إخراج مرقس عادل.