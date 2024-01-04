ضبط شاب اُتهم بالتسبب في وفاة والدته بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، شابًا في العقد الثاني من عمره، لاتهامه بالتسبب في وفاة والدته داخل منزلهم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، إشارة من مستشفى الصوفية المركزي، باستقبال سيدة في العقد السادس من العمر جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب في العقد الثاني من عمره ابن المجني عليها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصوفية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن المتهم يعاني من مشاكل نفسية، وله ملف طبي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية، وتبين أنه أثناء محاولة المتهم الخروج من المنزل، تصدت له والدته لمنعه من الخروج فقام بدفعها ما أدى لارتطامها بالباب الحديدي، وسقطت مغشيا عليها، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.