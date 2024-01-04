تفاصيل إطلاق النيران داخل مطعم كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر

شهد مطعم كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما اسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بإطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة أكتوبر، وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و2 آخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، وأشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث.

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه وأصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع بإطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال وعقب إيداع الصديق الذي يعمل محاسب المستشفى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

فر رواد المطعم هاربين فور إطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث أكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ارتفع عدد ضحايا اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر الى 3 أشخاص بعدما فارق محاسب الحياة متأثرا بإصابته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير والذي اطلق فيها شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه ثم اطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة.



وأشارت التحريات الى ان الشقيقان يعملان في مجال دباغة الجلود ويمتلكان مبالغ مالية طائلة ويوجد بينهما خلاف على الميراث وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم واثناء تحدثهم سويا نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان فقام احدهما وفتح النيران من طبنجة على الثلاثة الآخرين.