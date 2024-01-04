رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية لغزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الأمم المتحدة بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أدانت حركة حماس الاعتداء على أحد المقار في العراق، الذي أسفر عنه اغتيال أبو تقوى السعيدي.

وقالت حماس، في بيان لها: "ندين الاعتداء الغادر على إحدى المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، الذي أدى إلى ارتقاء نائب قائد عمليات حزام بغداد أبو تقوى السعيدي ونعتبره انتهاكًا وتعديًا على سيادة العراق وأمنه، خدمةً للأجندة الصهيونية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

ونُفذت غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات لفصائل مدعومة من إيران في العاصمة العراقية بغداد، كما استهدفت سيارة تقل "أبو تقوي السعيدي" أحد قياديي حركة النجباء.

كما أكدت أيضًا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وسمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجمًا عن طائرة مسيرة.

كمال دمرت كتائب القسام، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضافت القسام، أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان لها، إن قواتها تمكنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة، متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وأضافت : "كتائب القسام تستهدف تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل، أن قواتها استهدفت دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن مجاهدو القسام فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ودكت القوات المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون.