تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالقاهرة فى يات هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية “بدون ترخيص”.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل فى السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً، وحرر محضر بالواقعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.

وبالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والسويس) وقيامهم بإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط السيارات المُستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية - مجموعة من الأدوات تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات - مجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية).