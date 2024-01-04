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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين جنوب جنين (فيديو)

اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين جنوب جنين

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين جنوب جنين

 

ويظهر الفيديو انتشار دبابات قوات الاحتلال وسط الجبال لقصف الفصائل الفلسطينية .

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

حركة حماس تدين الاعتداء على أحد المقار في العراق 

أدانت حركة حماس الاعتداء على أحد المقار في العراق، الذي أسفر عنه اغتيال أبو تقوى السعيدي.

 

وقالت حماس، في بيان لها: "ندين الاعتداء الغادر على إحدى المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، الذي أدى إلى ارتقاء نائب قائد عمليات حزام بغداد أبو تقوى السعيدي ونعتبره انتهاكًا وتعديًا على سيادة العراق وأمنه، خدمةً للأجندة الصهيونية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

 

 ونُفذت غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات لفصائل مدعومة من إيران في العاصمة العراقية بغداد، كما استهدفت سيارة تقل "أبو تقوي السعيدي" أحد قياديي حركة النجباء.

 

 كما أكدت أيضًا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وسمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجمًا عن طائرة مسيرة.

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