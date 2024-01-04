إطلاق Taskedin meet أول تطبيق اجتماعات افتراضية بالشرق الأوسط

أطلقت مجموعة ميجا تراست تطبيق " Taskedin meet" وهو أول تطبيق اجتماعات افتراضية بالشرق الأوسط مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطور بأيدي عربية، ويساعد في عقد اجتماعات مع فريق العمل في أى وقت ومن أى مكان ، ويسعى لدعم الشركات في المنطقة حيث يتوافق مع كافة احتياجاتها لتطوير العمل والعمل عن بعد.

ويوفر التطبيق الجديد تجربة اجتماعات عالية الجودة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالصوت أو الفيديو، ونقاء في الاتصالات، حيث يكمن تركيز " Taskedin meet" في توفير مكالمات صوتية ومرئية بجودة استثنائية.

قال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست المطورة للتطبيق، إنه وسط زحمة التطبيقات الأجنبية التى اجتاحت المنطقة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا والتى استخدمت في إدارة العمل عن بعد، وجدنا أنه لزماً علينا تطوير تطبيق إلكتروني للاجتماعات الإفتراضية يحمل الطابع العربي ويدعم اللغة العربية بجانب باقى اللغات ويتناسب مع مطلبات الشركات بالشرق الأوسط ويساهم بنمو أعمالها، موضحاً أن تطوير "Taskedin meet" استغرق ثلاث سنوات ليخرج إلى النور بالشكل اللائق الذي يوفر تجربة فريدة للمستخدم.

تابع إسلام نصر الله: " من هنا جاءت فكرة تطوير التطبيق ، مؤكداً ان التطوير تم بأيادي مصممين ومبرمجين عرب لكي يتوافق بشكل كبير مع البيئة المحيطة من حيث طبيعة الشركات والظروف المحيطة فعلى سبيل المثال التطبيق يقدم أفضل جودة للاجتماعات حتى فى حال ضعف الاتصال بالانترنت ، حتى وإن وصلت السرعة إلى 1 ميجابايت في الثانية، وبالتالى يستطيع المستخدم عقد اجتماعاته مع فرق العمل في أى مكان سواء في الصحراء أو المناطق النائية مثل شركات البترول مثلا التى تتوزع فرقها في مناطق قد تكون سرعة الانترنت فيها بطيئة جدا سواء في البر أو البحر".

وأوضح نصر الله ، أن من أهم الميزات التى يوفرها "Taskedin meet" المدعوم بالذكاء الاصطناعي هي: إجراء اجتماعات فيديو مع عدد غير محدود من الأشخاص وفي الوقت الذي تريده مع مدة اجتماع غير محدودة وتسجيل كافة وقائعها لسهولة الرجوع إليها ، كما أن المشاركة أوالانضمام إلى الاجتماعات تكون عبر رابط واحد، بجانب إمكانية جدولة إجتماعات الفيديو والانضمام بدون حاجة إلى حساب للانضمام إلى الاجتماع، بالإضافة إلى خصائص الدردشة مع جهات اتصال داخلية وخارجية، ناهيك عن ارتفاع معدلات الأمان والسرية داخل التطبيق وفقاً لأحدث المعايير والحلول التكنولوجية في هذا المجال قائلاً: "لقد بدأنا من حيث أنتهى الأخرون".

وأكد الدكتور إسلام نصر الله أن مصر والمنطقة العربية بها عقول واعدة تستطيع تطوير تطبيقات كثيرة تخدم كافة الشركات وتنافس التطبيقات الأجنبية بل وتتفوق عليها، إذا لاقت الدعم والاهتمام اللازم من جانب الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال تطوير التطبيقات الذكية.