تخرج 122 باحث وباحثة فى مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.

وأشار إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد 122 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم 140 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

اجتماع بالمستشفي الجامعي

وفي سياق أخر، اجتمع مجلس إدارة صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديرى المستشفيات ومحمد نور مدير عام شئون امانة المستشفيات الجامعية واعضاء مجلس ادارة الصندوق .

حيث تم مناقشة الأداء المالى للصندوق خلال الفترة الماضية ووضع التصورات والحلول للخطط المستقبلية على المدى القريب والبعيد فيما يخص تعظيم موارد الصندوق وصرف المستحقات.

كما انعقد المجلس التنسيقي للشئون الصحية بجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب وبحضور عمداء كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة.

حيث تم مناقشة لوائح التدريب لطلاب كليات القطاع الصحي وطلاب الامتياز وتحديد احتياجات المستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي من الاخصائيين والفنيين.