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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على التوجّه بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا للسيد الوزير بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكدًا على أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

وبدوره توجّه البابا "تواضروس الثاني" بالشكر للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

 كما أعرب عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

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