استغل حملها.. المشدد 10 سنوات لمتهم أجبر زوجته بالتوقيع على إيصالي أمانة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإجبار زوجته بالتوقيع على إيصالي أمانة في منطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين عزت حافظ العكلى والسيد أحمد عبده ومحمد مصطفي عبيد وأمانة سر أحمد رجب ومحمد خميس.

استغل سوء حالتها الصحية ومضاعفات حملها

وقالت المجني عليها بالتحقيقات إن زوجها أجبرها على التوقيع على إيصالى أمانة بعد نشوب خلافات بينهما، واستغل سوء حالتها الصحية ومضاعفات حملها وأجبرها بالقوة على التوقيع على محررين خاليين من البيانات واستعمالهما برفع دعوى قضائية ضدها تحمل رقم 62652 لسنة 2020 جنح الجمرك.

وثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعى أنه لا يوجد من الناحية الفنية ما ينفى تعرُّض المجني عليها للإكراه حال كتابتها ذلك التوقيع محل الفحص.

ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر جلسة محاكمة 4 سيدات متورطين في تعذيب أطفال من أبناء أحدهم في منطقة الوراق، ووضع شطة في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة ٢٣ يناير؛ للبت في طلب الدفاع برد المحكمة.

واتهمت النيابة العامة "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان.ص"، 40 سنة، "سعاد. ط" 46 سنة، جارات المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبدالنبي"، 11 سنة، وشقيقتيه "سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمات في غضون الفترة من 29 سبتمبر 2022 حتى 14 فبراير 2023 في دائرة الوراق، هتكن عرض المجني عليهم الطفلين مرزوق عبد النبي، وشقيقته سعاد بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتهما وباقي المتهمات من جيرانها ولهن سلطة عليهما.

واحتجز المجني عليهم الأطفال مرزوق عبد النبي، وسعاد عبد النبي وإيمان عبد النبي بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي صرح فيها القوانين واللوائح، وهدد الجناة، الأطفال المجني عليهم بالقتل وعذبوهن تعذيبا بدنيا بأن ألقوا بهم من علو مرارًا ووضعن في دبر المجني عليها مادة مهيجة للأعصاب.