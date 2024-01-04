طالب جامعي ينهي حياته بعد ضبط شريكه فى تجارة المخدرات

فتحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية التحقيق في واقعة إنهاء حياة طالب جامعي ألقى بنفسه من الطابق السادس بعد القبض على شريكه في تجارة المخدرات.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط شاب من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم.

تفاصيل إنهاء حياة طالب جامعي من الطابق السادس

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على طالب جامعي مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحريات، أن الطالب غريب عن المنطقة وسقط من الطابق السادس، وكان قبل الواقعة برفقة تاجر مخدرات داخل توك توك ولكن رجال الشرطة نجحوا فى ضبط شريكه ولاذ هو بالفرار وتوجه للشقة وخشية ضبطه قام بإلقاء نفسه وتوفى.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.